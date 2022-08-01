Nos queda la palabra. La lucha de los poetas bajo el franquismo

Algunas voces que clamaban en medio del páramo intelectual impuesto por la represión franquista irían abriendo una senda que se fue ensanchando con los años hasta convertirse en una avalancha humana que terminaría cambiando para siempre la historia de España: Blas de Otero, Miguel Hernández, Gabriel Celaya, Rafael Alberti, Luis Cernuda, José Agustín Goytisolo... A ellos se sumaron los cantautores: Patxi Andión, José Antonio Labordeta, Lluís Llach, Raimon, Jesús Munárriz, Luis Eduardo Aute...