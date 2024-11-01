edición general
6 meneos
37 clics
¿Nos encaminamos a otro 1939? Los conflictos regionales se "conectan" y la UE alza la voz para no terminar en una Guerra Mundial

¿Nos encaminamos a otro 1939? Los conflictos regionales se "conectan" y la UE alza la voz para no terminar en una Guerra Mundial

Kallas ha avisado de que durante la Segunda Guerra Mundial se cometió 'el error de considerar todos los conflictos del mundo como partes separadas.

| etiquetas: encaminamos , conflictos , regionales , conectan , alza , terminar , guerra
5 1 0 K 53 actualidad
9 comentarios
5 1 0 K 53 actualidad
WcPC #1 WcPC
¿Alza la voz?
Pero si ha estado lo más belicista posible y alentando que no se negocie en Ucrania.
2 K 34
#4 gutt
#1 La enorme laberinto burocrático europeo la deja completamente inmóvil
1 K 23
WcPC #5 WcPC *
#4 El problema es que no es cierto.
El "laberinto burocrático" o los tratados deja a la UE inmóvil cuando quiere hacer algo social, algo que sea beneficioso para el pueblo.
Para eso todo son problemas, nunca tenemos dinero.
Pero para comprar armamento al amo, las burocracias saltan, todos los tratados son fácilmente subsanados.
¿Para salvar a los bancos?
Sin problema, se hace todo...
En el Covid vimos que se podía, porque, en ese caso concreto, a todos nos convenía lo mismo...
La…   » ver todo el comentario
1 K 23
suppiluliuma #6 suppiluliuma
#1 Exacto. Es hora de que la UE recupere las esencias del pacifismo que tan cobardemente ha abandonado. :troll:  media
2 K 31
WcPC #7 WcPC
#6 Los fascistas siempre mintiendo, no quieren parar las guerras, quieren llevar las guerras dentro de los propios estados contra quienes no son como ellos.
Digamoslo así, ellos quieren "traer las tropas" para utilizarlas contra el pueblo.
0 K 12
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#1 Cuantas veces hay que quedar con Putin o delegaciones rusas para darte cuenta que Rusia lo que menos quiere es negociar?
0 K 8
WcPC #9 WcPC
#8 Mira un pelín lo que ha ocurrido.
Antes estuvieron (dicho por Merkel) engañando a Rusia con los Minsk 1 y 2 mientras seguían armando a Ucrania.
Luego los 2 primeros años tras la guerra hicieron varias "conferencias de paz" donde no invitaban a Rusia...
Varias...
¿Para que cojones vale una conferencia de paz si uno de los dos contendientes no está?

Cuando estuvo a punto de firmarse un alto el fuego el primer ministro del RU viajó a Ucrania para impedirlo y al final los propios…   » ver todo el comentario
0 K 12
#2 Dav3n *
Jaja Kallas no habla, hace el ridículo que es lo único que ha estudiao esta nieta de nazis.

Que semejante borrica rebuzne sobre esto es justamente lo contrario a buscar la paz, de hecho esta ridícula se dedicó a amenazar nada menos que a China en la última "cumbre por la paz", todo un ejemplo de cómo llevarse bien con los demás.

La nada beligerante Europa con el clásico "recetas vendo que para mí no tengo".
0 K 11
#3 DonaldBlake
Esto debería ser como las Olimpiadas y los Mundiales. La última Guerra Mundial se celebró en Europa, África y Asia; a ver si hay suerte y se celebra la próxima en América. Obviamente y usando el ombligismo usano, por América me refiero a los EEUU. Nosotros fabricamos las armas, se las vendemos y que se maten entre ellos. Si necesitan que bombardeemos sus ciudades, no hay problema, se les echa una mano.
0 K 8

menéame