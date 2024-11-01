Noruega se niega a enfrentarse a “Israel” en las eliminatorias para el Mundial de fútbol de 2026.: dice que no puede permanecer indiferente

La selección de fútbol de Noruega no competirá contra “Israel” en las eliminatorias para el Mundial de Europa 2026, ya que el país europeo no puede “permanecer indiferente” ante el indescriptible salvajismo del régimen hacia el pueblo asediado de la Franja de Gaza. La presidenta de la Asociación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, anunció la decisión en un comunicado después de que la Copa del Mundo de 2026 enfrentara a Noruega contra “Israel” en el mismo grupo el viernes.