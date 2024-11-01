edición general
Noruega se niega a enfrentarse a “Israel” en las eliminatorias para el Mundial de fútbol de 2026.: dice que no puede permanecer indiferente

Noruega se niega a enfrentarse a “Israel” en las eliminatorias para el Mundial de fútbol de 2026.: dice que no puede permanecer indiferente

La selección de fútbol de Noruega no competirá contra “Israel” en las eliminatorias para el Mundial de Europa 2026, ya que el país europeo no puede “permanecer indiferente” ante el indescriptible salvajismo del régimen hacia el pueblo asediado de la Franja de Gaza. La presidenta de la Asociación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, anunció la decisión en un comunicado después de que la Copa del Mundo de 2026 enfrentara a Noruega contra “Israel” en el mismo grupo el viernes.

Hasta este momento Noruega es la que le está echando más huevos. Subimos la apuesta, Quién da más???. Haga juego señores, menos con Israel, por supuesto....
Noruega reconoció formalmente en mayo la condición de Estado de Palestina sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, diciendo que solo una solución de dos Estados “y el respeto del derecho internacional pueden proporcionar estabilidad y seguridad duraderas en Oriente Medio”.
También ha condenado repetidamente la “guerra brutal” de “Israel” en Gaza, que, según afirma, constituye una “violación de las reglas de la guerra”.

Bien por ella y que siga el ejemplo,ningún país puede permanecer impasible ante este genocidio.
Que sera cosa de la sociedad el condenar y perseguir a los genocidas no me queda ninguna duda
Antigua y hoy por hoy errónea, ya que el partido se juega el 11 de octubre. Hace dos días dijeron que van a donar el dinero a MSF en Gaza.

Noruega dona el dinero de un partido de futbol contra Israel a Médicos Sin Fronteras en Gaza
#2 Está en hemeroteca . La actual la tienes en actualidad:
La recaudación de las entradas del partido Noruega-Israel se destinará a Médicos Sin Fronteras para ayuda humanitaria en Gaza
www.meneame.net/m/actualidad/recaudacion-entradas-partido-noruega-isra
Ahora está en hemeroteca. Cuando yo he votado no lo estaba.
Y el partido de la ida se jugó el 25 de Marzo.
El famoso fariseismo de esos paises, paises instagram...mucho vender lo que molan pero luego son bastantes hez
