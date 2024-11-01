edición general
11 meneos
19 clics
Noruega alcanzó un 96% de ventas de autos eléctricos durante 2025

Noruega alcanzó un 96% de ventas de autos eléctricos durante 2025

Pese al descenso de las matriculaciones de Tesla en los principales mercados europeos, se dispararon las ventas de los autos eléctricos en Noruega. Esto se dio en el marco de la eliminación progresiva de los vehículos combustible que está llevando a cabo el país nórdico. El rápido paso de Noruega a los autos eléctricos, contrasta directamente con el resto de Europa donde la situación es opuesta.

| etiquetas: noruega , eléctricos , ventas
9 2 0 K 127 actualidad
3 comentarios
9 2 0 K 127 actualidad
#2 diablos_maiq
#1 pero despacito
0 K 11
taSanás #3 taSanás
lol, y la miniatura del tesla Roadster.. xD
0 K 7

menéame