Nora, la niña asturiana con una enfermedad ultrarrara y alumna de las terapias ecuestres de Gijón: «Con los caballos ves cómo conecta muchísimo»

Nora es la única niña de Asturias que padece GNAO1, una enfermedad ultrarrara y relativamente nueva a la que se le dio nombre por primera vez en 2013. Esta pequeña asturiana de 12 años es, además, una de las alumnas de Ketty en la Escuela de Terapias Ecuestres de Gijón, un programa que ha ayudado tanto a Nora como a su familia a sobrellevar el día a día y las consecuencias de su enfermedad. Desde su nacimiento, los padres de Nora sabían que algo no iba bien: «Tenía gestos que no eran normales para un bebé», recuerda Olaya, su madre.