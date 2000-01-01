Nokia 3310, Aprilia Sonic y camisa de Dj's Band: Miguel Trillo captura la Málaga de Feria en los 2000

Una chavala con felpa, pirsin y ombligo al aire mira desafiante a cámara. El niño lleva camisa de la conocida marca Dj’s Band y bajo sus pantalones Nike asoma un Nokia 3310 con funda de hoja de marihuana. El preadolescente está subido a una moto de color azul eléctrico marca Aprilia Sonic, un clásico de la época. La imagen se ha hecho viral en Instagram bajo el título Dos chavalillos posan junto a una Aprilia Sonic en la Feria del Centro (Málaga, 2003).