Nogueras sube el tono contra Sánchez y le advierte de que “es la hora del cambio”

Míriam Nogueras ha subido este miércoles el tono contra Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. En su cara a cara con el presidente socialista, la líder de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados le ha recriminado que parte de los impuestos que pagan los ciudadanos se destinan a la financiación ilegal de partidos o al pago de prostitución, y no para resolver sus principales problemas, como el acceso a la vivienda o el caos diario de Rodalies.