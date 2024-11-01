edición general
2 meneos
10 clics

Nogueras sube el tono contra Sánchez y le advierte de que “es la hora del cambio”

Míriam Nogueras ha subido este miércoles el tono contra Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. En su cara a cara con el presidente socialista, la líder de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados le ha recriminado que parte de los impuestos que pagan los ciudadanos se destinan a la financiación ilegal de partidos o al pago de prostitución, y no para resolver sus principales problemas, como el acceso a la vivienda o el caos diario de Rodalies.

| etiquetas: nogueras , junts , hora del cambio
1 1 0 K 18 actualidad
7 comentarios
1 1 0 K 18 actualidad
#3 Kikoncito
Hablo de putas la tacones.
3 K 40
#7 concentrado
Verás que bien se lo va a pasar cuando PP+VOX tengan la mayoría absoluta en el congreso y Junts pase a la irrelevancia parlamentaria.
0 K 20
Barney_77 #2 Barney_77
No, presidiario no. Pedro es lo suficientemente listo como para no verse envuleto en mierdas de esas, o por lo menos para que no quede constancia. Yo veo a Pedro mas interesado en el poder que en el dinero. Creo que para el, el dinero es algo mundano, lo importante es tener el control y el poder. Es mi opinion.
0 K 13
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones *
Pues no sé si les dará para hacer gobernar al PP sin Vox. Estaría cachondo ver a cómo se asociación estos tres cuatreros con tal de pillar poder y sobres. Las piruetas dialécticas iban a ser buenas.
0 K 12
Sinfonico #5 Sinfonico *
Va a hablar la que vota con PP y Vox en el congreso, no se ve mucha intención de cambiar cuando votas con los fachas....Razón puede que no le falte, lo que le falta es autoridad moral.
0 K 11
#1 j-light
PDR el presi precario...¿presidiario como Sarkozy?
0 K 10
TipejoGuti #4 TipejoGuti
A ver si puede ser que la gente se hable sin plantarse negativos como tiros en la nuca. De entrada mola leer dos rara avis, a ver qué tardamos en extinguirlas que luego todos los cantos suenan igual.
:popcorn:
0 K 10

menéame