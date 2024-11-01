Nogueras responde a Podemos tras su 'no' al traspaso de migraciones: "Si esto es ser racista, se pueden ir un poco a la mierda"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha respondido este miércoles en Al Rojo Vivo a la formación Podemos, después de que este martes tumbasen junto a dos diputados de Sumar, Vox y el Partido Popular (PP) el traspaso de competencias migratorias a Cataluña. En concreto, la vocal neoconvergente ha mandado a la mierda a aquellos que han justificado su negativa a la propuesta en que es xenófoba y racista.
Como se nota cuando usas el castellá y el catalá.
Como el traspaso de competencias de inmigración.
Sino porque no pueden pillar el cacho de poder nazional que buscan acaparar