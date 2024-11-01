edición general
Nogueras responde a Podemos tras su 'no' al traspaso de migraciones: "Si esto es ser racista, se pueden ir un poco a la mierda"

Nogueras responde a Podemos tras su 'no' al traspaso de migraciones: "Si esto es ser racista, se pueden ir un poco a la mierda"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha respondido este miércoles en Al Rojo Vivo a la formación Podemos, después de que este martes tumbasen junto a dos diputados de Sumar, Vox y el Partido Popular (PP) el traspaso de competencias migratorias a Cataluña. En concreto, la vocal neoconvergente ha mandado a la mierda a aquellos que han justificado su negativa a la propuesta en que es xenófoba y racista.

Veo #4 Veo
Además de clasistas también son racistas, lo tienen todo. No me extraña que tumbaran la reducción de jornada junto con pp y Vox.
Asimismov #5 Asimismov
Merda, es diu merda.
Como se nota cuando usas el castellá y el catalá.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
A tope con la diplomacia y el debate político.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues con la deriva que lleváis con lo del racismo, se irán a la mierda.

Como el traspaso de competencias de inmigración.
sotillo #8 sotillo
#1 Y a mi que llegue Vox al gobierno es que me va terminar poniendo, yo creo que esta gente le viene bien que les den su propia medicina
starwars_attacks #6 starwars_attacks
Los de podemos la han jiñado un poco esta vez....
Urasandi #7 Urasandi
#6 Pues a mi me parece una colleja merecida.
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Su quebranto no viene de la preocupación por los migrantes
Sino porque no pueden pillar el cacho de poder nazional que buscan acaparar
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
yo me voy a la mierdaaa tu dónde vas culito sexy?!!!
