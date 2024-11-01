edición general
8 meneos
29 clics

Noem no puede explicar por qué contrató a una empresa con solo ocho días de antigüedad para su campaña publicitaria (ENG)

El Departamento de Seguridad Nacional contrató a una agencia publicitaria poco conocida para producir la campaña publicitaria multimillonaria de Kristi Noem durante el cierre del Gobierno el año pasado. Pero cuando se le pidió que explicara sus motivos ante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el miércoles, Noem se quedó prácticamente sin palabras.

| etiquetas: nieves , sin , explicaciones , contrato , compañía , 8 , días , publicidad
6 2 0 K 95 actualidad
9 comentarios
6 2 0 K 95 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Debería aprender de Ayuso y el maromo ... a ellos una compañía con 8 días ya les paga trienios.
2 K 32
#3 Grahml
#1 Bueno, la Noem y su maromo se magreaban en esta suite de lujo en un 737

Tampoco se lo montaron tan mal.  media
1 K 40
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Ya me lo imagino ... Comandante, vuelva a pasar por la zona de turbulencias. xD
3 K 67
themarquesito #7 themarquesito
#3 Buen aeropicadero se montaron en el jet nuevo del DHS
1 K 40
#2 Eukherio
Era la que primero salía en Google cuando filtrabas por más recientes. Listo.
1 K 23
#9 Eukherio
#8 O sea que mínimo 10 veces más vieja que esta.
0 K 8
#5 elBerzas *
Pues que se lo explique Zapatero, que sus hijas crearon Whathefav al final de 2019 y en 2020 ya estaba Julio Martínez el conseguidor de plus ultra soltando 200.000 €, Huawei ...
1 K 6
#6 Eukherio
#5 Algo me dice a mí que entre finales del 2019 y 2020 hay más de 8 días, eh, que además creo que ese finales es bastante generoso, que la empresa la fundaron en julio o agosto.
0 K 8
#8 elBerzas
#6 el 9 de septiembre.
0 K 7

menéame