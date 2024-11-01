Noem no puede explicar por qué contrató a una empresa con solo ocho días de antigüedad para su campaña publicitaria (ENG)

El Departamento de Seguridad Nacional contrató a una agencia publicitaria poco conocida para producir la campaña publicitaria multimillonaria de Kristi Noem durante el cierre del Gobierno el año pasado. Pero cuando se le pidió que explicara sus motivos ante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el miércoles, Noem se quedó prácticamente sin palabras.
| etiquetas: nieves , sin , explicaciones , contrato , compañía , 8 , días , publicidad
Tampoco se lo montaron tan mal.
Ya me lo imagino ... Comandante, vuelva a pasar por la zona de turbulencias.