Noche de tensión en París tras la clasificación del PSG a la final de la Champions: hay 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos grave

La clasificación del PSG para la final de la Champions desencadenó este miércoles en una noche de mucha tensión en París. Los aficionados más violentos del equipo francés provocaron numerosos disturbios por la capital que se han saldado con 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos en estado grave. En declaraciones a la radio Europe 1, Laurent Nuñez, ministro del Interior, aseguró que 107 de los arrestos tuvieron lugar en la capital y el resto en las localidades aledañas, al tiempo que señaló que 23 agentes de policía resultaron también heridos