edición general
14 meneos
17 clics
Noboa decreta nuevo toque de queda: 74 % de los ecuatorianos vive en estado de excepción

Noboa decreta nuevo toque de queda: 74 % de los ecuatorianos vive en estado de excepción

El presidente Daniel Noboa, desde su posesión en noviembre de 2023, ha decretado un total de 21 estados de excepción y 9 toques de queda, el último se inició en los primeros minutos de este domingo y se extenderá hasta el 18 de este mes. La justificación: reducir los niveles de violencia criminal y desarticular grupos de delincuencia organizada en Ecuador(..) Hasta el 27 de abril, Ecuador acumulaba ya 835 días bajo un estado de excepción permanente, desde el 23 de noviembre de 2023

| etiquetas: daniel noboa , ecuador , estado de excepción , toque de queda
12 2 0 K 162 actualidad
4 comentarios
12 2 0 K 162 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
Según los jueces mafiosos proyanquis el problema era el presidente comunista Correa al que acosaron con todo tipo de artimañas y falsedades judiciales hasta el punto de tener que abandonar el pais. Durante su presidencia se implantaron grandes medidas sociales, tenía el menor índice de delincuencia de Sudamérica, salvo Cuba, el país avanzaba económicamente hasta el punto de que miles de ecuatorianos en España volvieron a Ecuador.
Un país modélico roto, convertido en una plataforma del narcotráfico y delincuencia ,como con todo lo que toca eeuu.
8 K 103
#4 cajadecartonmojada *
#2 Que desde Honduras vean lo que pasa cuando pones en el gobierno a un narcopresidente apoyado por EEUU.
2 K 44
cocolisto #3 cocolisto *
"Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), se produjo un regreso significativo de ecuatorianos desde España, motivado principalmente por las mejoras en condiciones de vida y seguridad en Ecuador,volvieron atraídos por la estabilidad y el crecimiento económico interno.
El expresidente Correa reconoció que el país se salvó inicialmente gracias a las remesas, pero luego animó a la diáspora a regresar a un Ecuador en transformación"
Desgraciadamente este mundo es muy ingrato con…   » ver todo el comentario
2 K 35
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"cerca del 40 por ciento de los asesinatos en el país supuestamente ocurren en la madrugada, entre las 23:00 y las 05:00. Sin embargo, los datos del mismo Ministerio del Interior indican, por ejemplo, que en Guayaquil el 31 de marzo, último día del registro, los crímenes se agruparon a las 11:00, 18:40, 19:10 y 22:00, justo antes de que el reloj marcara la hora del toque de queda."

Acaba de descubrir que no es la hora lo que causaba los crímenes xD
0 K 11

menéame