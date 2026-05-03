Noboa decreta nuevo toque de queda: 74 % de los ecuatorianos vive en estado de excepción

El presidente Daniel Noboa, desde su posesión en noviembre de 2023, ha decretado un total de 21 estados de excepción y 9 toques de queda, el último se inició en los primeros minutos de este domingo y se extenderá hasta el 18 de este mes. La justificación: reducir los niveles de violencia criminal y desarticular grupos de delincuencia organizada en Ecuador(..) Hasta el 27 de abril, Ecuador acumulaba ya 835 días bajo un estado de excepción permanente, desde el 23 de noviembre de 2023