Noboa decreta nuevo toque de queda: 74 % de los ecuatorianos vive en estado de excepción

El presidente Daniel Noboa, desde su posesión en noviembre de 2023, ha decretado un total de 21 estados de excepción y 9 toques de queda, el último se inició en los primeros minutos de este domingo y se extenderá hasta el 18 de este mes. La justificación: reducir los niveles de violencia criminal y desarticular grupos de delincuencia organizada en Ecuador(..) Hasta el 27 de abril, Ecuador acumulaba ya 835 días bajo un estado de excepción permanente, desde el 23 de noviembre de 2023
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Un país modélico roto, convertido en una plataforma del narcotráfico y delincuencia ,como con todo lo que toca eeuu.
El expresidente Correa reconoció que el país se salvó inicialmente gracias a las remesas, pero luego animó a la diáspora a regresar a un Ecuador en transformación"
Desgraciadamente este mundo es muy ingrato con… » ver todo el comentario
Acaba de descubrir que no es la hora lo que causaba los crímenes