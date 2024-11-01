·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7222
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
6178
clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana
5354
clics
Un pastor protestante expone claramente el problema de su analfabetismo científico
3671
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
3580
clics
La crisis de vivienda explicada en gráficos
más votadas
345
El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él
539
Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario
463
Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes
543
El presidente del tribunal que condenó a García Ortiz, en el curso organizado por una acusación: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”
529
La carnicería de Israel en Gaza es 31.000 muertos mayor de lo conocido hasta ahora
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
9
clics
La NOAA y la NASA confirman que el agujero de ozono de la Antártida de 2025 ha sido el quinto más pequeño desde 1992
Un reporte conjunto de la NOAA y la NASA confirma que el agujero de ozono sobre la Antártida en 2025 fue el quinto más pequeño desde 1992.
|
etiquetas
:
agujero de ozono
,
disminucion
,
quinto mas pequeño desde 1992
4
1
0
K
49
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
49
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
concentrado
Y por eso hace más calor, no entra aire de fuera para refrescar. Vale, ya me voy.
0
K
19
#2
Trigonometrico
#1
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente