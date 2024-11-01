edición general
5 meneos
9 clics
La NOAA y la NASA confirman que el agujero de ozono de la Antártida de 2025 ha sido el quinto más pequeño desde 1992

La NOAA y la NASA confirman que el agujero de ozono de la Antártida de 2025 ha sido el quinto más pequeño desde 1992

Un reporte conjunto de la NOAA y la NASA confirma que el agujero de ozono sobre la Antártida en 2025 fue el quinto más pequeño desde 1992.

| etiquetas: agujero de ozono , disminucion , quinto mas pequeño desde 1992
4 1 0 K 49 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
#1 concentrado
Y por eso hace más calor, no entra aire de fuera para refrescar. Vale, ya me voy.
0 K 19

menéame