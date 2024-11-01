edición general
No a las tropas yanquis en el Caribe y el Pacífico! ¡Fuera Trump de América Latina!

Desde la UIT-CI repudiamos los recientes ataques con misiles ejecutados por el ultraderechista Donald Trump en el Caribe y el Pacífico. Desde el pasado 2 de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo 10 bombardeos con un saldo de 43 personas muertas, varios de ellos venezolanos, colombianos, ecuatorianos y de Trinidad y Tobago. Estos bombardeos han sido ejecutados sin procedimientos judiciales y justificados con acusaciones de narcotráfico que carecen de pruebas. Se trata de verdaderos asesinatos en aguas internacionales. Varias de las ...

| etiquetas: estados unidos , caribe , américa latina , bombardeos , uit-ci , extrema derecha
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La misma extrema derecha que apoya esto, luego se queja de la inmigración que viene de allí

Mientras los empresarios piden mano de obra barata y regularizar a esta gente
Spirito #2 Spirito
#1 Así es.

¿Quién puede entender esas cabecitas mono-neuronales hartas de gominolas capitalistas y estupidez?
