No trates con fascistas, no trates con racistas (Cristina Fallarás)

Ha llegado el momento de que el cordón sanitario que se aplica en algunos países frente a los fascistas lo aterricemos en las relaciones personales. Si tienes un amigo fascista, colaboras con el fascismo. Si confraternizas con una panda de fascistas, colaboras con el fascismo. Si te callas ante alguien que afirma votar a Vox o comprender las consignas de Abascal, colaboras con el fascismo. No entablar conversación con ellos. No sentarnos a su mesa. Ser antifascistas de forma explícita y radical no es una opción. Es una obligación.
| etiquetas: fascismo , racismo , vox , relaciones , sociedad , cristina fallarás
Es pura basura.
Subí otro artículo, algo más profundo, al respecto www.meneame.net/m/cultura/rebelion-frente-mal
Desde un plano teórico moral el pan lo aguanta todo, pero desde un plano materialista hay que ganarse el pan.
Pd: vivo en Murcia.