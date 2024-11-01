No trates con fascistas, no trates con racistas (Cristina Fallarás)

Ha llegado el momento de que el cordón sanitario que se aplica en algunos países frente a los fascistas lo aterricemos en las relaciones personales. Si tienes un amigo fascista, colaboras con el fascismo. Si confraternizas con una panda de fascistas, colaboras con el fascismo. Si te callas ante alguien que afirma votar a Vox o comprender las consignas de Abascal, colaboras con el fascismo. No entablar conversación con ellos. No sentarnos a su mesa. Ser antifascistas de forma explícita y radical no es una opción. Es una obligación.