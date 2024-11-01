edición general
No trates con fascistas, no trates con racistas (Cristina Fallarás)

No trates con fascistas, no trates con racistas (Cristina Fallarás)

Ha llegado el momento de que el cordón sanitario que se aplica en algunos países frente a los fascistas lo aterricemos en las relaciones personales. Si tienes un amigo fascista, colaboras con el fascismo. Si confraternizas con una panda de fascistas, colaboras con el fascismo. Si te callas ante alguien que afirma votar a Vox o comprender las consignas de Abascal, colaboras con el fascismo. No entablar conversación con ellos. No sentarnos a su mesa. Ser antifascistas de forma explícita y radical no es una opción. Es una obligación.

#2 PendergastAloysius
Si, ahora voy a dejar que esta señora decida por mi mis relaciones personales... Pero los fascistas otros. :roll:
CarlosGoP #5 CarlosGoP
#2 aumentar aún más la crispación en la sociedad si no votan lo mismo que yo
#7 DenisseJoel
Soy muy fan del activista que se juntaba con gente del KKK y lograba sacarlos de ahí y hacerlos demócratas. Ese modelo me gusta mucho más.
Feindesland #4 Feindesland
Para empezar, no trates con ella.

Es pura basura.
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
Los fascistillas se mosquean cuando les llevan la contraria. xD xD xD
#6 lordban
Me parece una opinión totalmente estúpida. La única forma no violenta de resolver las cosas es hablar y confraternizar para tratar de entender, convencer o por lo menos tolerar y tratar que te toleren. Esta señora aboga por generar dos grupos separados totalmente alienígenas entre sí para que se acaben matando.
crob #3 crob *
¿La paradoja de la tolerancia?
Subí otro artículo, algo más profundo, al respecto www.meneame.net/m/cultura/rebelion-frente-mal
albertiño12 #1 albertiño12
Lo envío porque se está hablando mucho de las consecuencias de este artículo pero, que yo sepa, nadie lo había subido por aquí.
Veo #9 Veo
#1 Yo lo meneo por el debate. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice.

Desde un plano teórico moral el pan lo aguanta todo, pero desde un plano materialista hay que ganarse el pan.

Pd: vivo en Murcia.
Esfingo #11 Esfingo
Trincherismo.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Supositorios de litio, a paladas
