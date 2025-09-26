edición general
No se trata de un Estado. El Gobierno de Israel quiere borrar a los palestinos [EN]

Las autoridades israelíes utilizan la ideología ultranacionalista para definir su política en todos los frentes, dejando claro que no están dispuestas a vivir con o junto a los palestinos. Las respuestas oficiales israelíes a la oleada de países occidentales que reconocieron un Estado palestino revelaron que, para el gobierno israelí, la cuestión no es la soberanía, sino la existencia misma de los palestinos a su lado. "Borrar" a los palestinos y su Estado no es una hipérbole, sino el lenguaje utilizado por el ministro de Finanzas del primer mi

Las autoridades israelís con los votos de los ciudadanos israelís. No olvidemos que para que Netanyahu haya podido superar a Hitler en atrocidades, necesitó del voto de los israelís. En esas elecciones de 2022, Netanyahu recibió la friolera de 1,2 millones de votos. Y ya llevaba más de 20 años sabiéndose que era un corrupto y que tenía ideas de extrema derecha. De los 4,5 millones de votantes en 2022, 4 millones votaron derecha y sobre todo extrema derecha. Y todos partidos con la religión judía como bandera.

No hay un Gobierno tratando de expulsar a los palestinos, sino todo una ciudadanía empujando en masa a otro pueblo.
Lo mismo que ha hecho rusia en crimea y otros tantos sitios
