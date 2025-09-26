No se trata de un Estado. El Gobierno de Israel quiere borrar a los palestinos [EN]

Las autoridades israelíes utilizan la ideología ultranacionalista para definir su política en todos los frentes, dejando claro que no están dispuestas a vivir con o junto a los palestinos. Las respuestas oficiales israelíes a la oleada de países occidentales que reconocieron un Estado palestino revelaron que, para el gobierno israelí, la cuestión no es la soberanía, sino la existencia misma de los palestinos a su lado. "Borrar" a los palestinos y su Estado no es una hipérbole, sino el lenguaje utilizado por el ministro de Finanzas del primer mi