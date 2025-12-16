No todos los insomnios son iguales: un estudio español confirma la existencia de cinco subtipos y abre la puerta a tratamientos más personalizados | Salud y bienestar | EL PAÍS

Los casos en España se han triplicado en las últimas dos décadas y afecta ya al 14% de la población adulta (...) El estudio llevado a cabo en los Países Bajos, con los datos de 2.224 participantes con insomnio, Blanken y Van Someren encontraron cinco subtipos de pacientes, pero mayoritariamente de los grupos 2, 4 y 5. En el subtipo 2, el más frecuente entre la población general, entrarían personas que padecen niveles moderados de angustia, que sufren insomnio en respuesta al estrés y que presentan altos niveles de activación previa al sueño.