No tener dos dedos de frente

El origen lo encontramos en el siglo XIX, cuando una serie de ramas científicas pretendían establecer una relación directa entre la forma y tamaño de la frente y la inteligencia de la persona.

robustiano #2 robustiano
Aka ser miembro de la cuadrilla pepesuno-voxemita... :troll:
strike5000 #3 strike5000
A vosotros os viene bien que la desprestigien, ¿eh?  media
#1 Martillo_de_Herejes
La patraña de la frenología.
