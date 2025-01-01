edición general
No solo Las Médulas: el cambio climático amenaza decenas de joyas de nuestro patrimonio histórico y cultural

Monumentos y edificios de gran valor pueden sufrir graves daños por la mayor frecuencia de eventos extremos como olas de calor e inundaciones; los científicos trabajan ya para protegerlos

NPCmasacrado
Y ahora los fascistas y el sector del turismo va a montar movida con lenguas cooficiales o racismo para tapar esto

¿Por qué? Porque la gente las visita en base a búsquedas online y si ve problemas climáticos, calor, incendios no viene

Entonces Vox, el turismo, el IBEX, que al final son los mismos, usan las movidas fascistas o linguísticas para tapar estos problemas

Por eso en València por ejemplo cambian el acento del nombre. La izquierda pica y tapa parcialmente los problemas de que los turistas con este calor no consumen, o no vienen.

Es una técnica blackhat de marketing, pero como la izquierda no tiene ni idea de marketing pues nos la cuelan siempre y así nos va
