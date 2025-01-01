·
No solo Las Médulas: el cambio climático amenaza decenas de joyas de nuestro patrimonio histórico y cultural
Monumentos y edificios de gran valor pueden sufrir graves daños por la mayor frecuencia de eventos extremos como olas de calor e inundaciones; los científicos trabajan ya para protegerlos
|
etiquetas
:
cambio climático
,
españa
,
patrimonio
relacionadas
#1
NPCmasacrado
Y ahora los fascistas y el sector del turismo va a montar movida con lenguas cooficiales o racismo para tapar esto
¿Por qué? Porque la gente las visita en base a búsquedas online y si ve problemas climáticos, calor, incendios no viene
Entonces Vox, el turismo, el IBEX, que al final son los mismos, usan las movidas fascistas o linguísticas para tapar estos problemas
Por eso en València por ejemplo cambian el acento del nombre. La izquierda pica y tapa parcialmente los problemas de que los turistas con este calor no consumen, o no vienen.
Es una técnica blackhat de marketing, pero como la izquierda no tiene ni idea de marketing pues nos la cuelan siempre y así nos va
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
