No solo con sus coches eléctricos: BYD se quiere merendar a Tesla en su negocio más rentable

Superando el sistema de Tesla. BYD, desde su división Energy Storage, ha contraatacado en pocos días. Su sistema de almacenamiento de energía estacionario, HaoHan, tiene en el punto de mira al Megapack de Tesla. En su configuración regular promete 14,5 MWh lo que supone casi triplicar la capacidad del Megapack 3. La marca china presume de que su tecnología ofrece un Vcts (relación de volumen de celda a sistema) del 52,1%. Asegura, es el más elevado disponible hoy en el mercado.