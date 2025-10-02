"Que no sean solo eléctricos". Italia entorpece los planes de Europa para crear una categoría de coches eléctricos pequeños y asequibles

A finales de año, la Comisión Europea presentará una iniciativa para crear una nueva categoría de automóviles pequeños. Así lo ha confirmado Stéphane Séjourné, comisario europeo de Estrategia Industrial. La conocida como clase E-Car, que se situará a caballo entre los L7e (cuadriciclos pesados) y M1 (turismos), vendría a ser una suerte de reinterpretación 'a la europea' de los kei cars japoneses.