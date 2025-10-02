edición general
"Que no sean solo eléctricos". Italia entorpece los planes de Europa para crear una categoría de coches eléctricos pequeños y asequibles

A finales de año, la Comisión Europea presentará una iniciativa para crear una nueva categoría de automóviles pequeños. Así lo ha confirmado Stéphane Séjourné, comisario europeo de Estrategia Industrial. La conocida como clase E-Car, que se situará a caballo entre los L7e (cuadriciclos pesados) y M1 (turismos), vendría a ser una suerte de reinterpretación 'a la europea' de los kei cars japoneses.

#1 mcfgdbbn3
Yo en parte les entiendo, creo que no pasaría nada por permitir que haya motorizaciones gasolina pequeñas, si esos coches sustituyen a vehículos más grandes, incluso siendo de gasolina, pueden ser un ahorro para el medio ambiente.

Con el tiempo, si las baterías se siguen abaratando, el propio mercado será el que haga que los coches eléctricos tengan una mayor cuota de mercado sin necesidad de restricciones.
#3 Ludovicio
#1 ¿Cual es la necesidad de que los fabriquen en gasolina?
#4 mcfgdbbn3
#3: Que ahora mismo pueden ser más baratos, y de paso de fabricación europea. Ya digo que Piagio seguro que tiene modelos que ofrecer.

No te preocupes, en 10 años acabarán siendo eléctricos, solo espero que sean europeos. :-/ Bueno, también japones como dice #2, que serán más fiables.
#5 Machakasaurio
#3 tu piensas que la infraestructura de recarga electrica está bien desarrollada en la Rumania rural?
Pues ahi tienes la necesidad.
O que problema ves con DAR LA OPCIÓN a la gente de tener un coche pequeño?
Si la idea es consumir menos, pasar de tonelada y media a 600 kilos como mucho ya es un paso...
Y en China se han hecho, y se siguen haciendo millones de 1500cc.
Cuando haya una infraestructura electrica mejor, hablamos de prohibir la combustión.
De momento, date cuenta que ya se propuso una vez, y se han echado para atras hace nada...
Por algo ser.
#7 Duke00
#5 Para cargar un coche solo necesitas un enchufe. En lo rural el problema de no tener lugar para aparcar en tu propia casa es menor.

Por cierto, ¿de qué cosa hablas que se hecharon para atrás?
#6 Ed_Hunter
#1 que no, que hace falta hasta la última gota de gasolina para mover los tanques y los bombarderos.

¿O todavía piensa que lo hacen por nuestra salud?
#8 mcfgdbbn3
#6: Son "coches llave", no creo que influya mucho en el consumo de petróleo, como digo en otro comentario, solo con que la gente compre más coches pequeños, aunque sean de gasolina, sería un gran ahorro.
#2 DORO.C
Que ganas, a ver si Honda se anima a traer su s660 :-D
