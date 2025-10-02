"Que no sean solo eléctricos". Italia entorpece los planes de Europa para crear una categoría de coches eléctricos pequeños y asequibles

A finales de año, la Comisión Europea presentará una iniciativa para crear una nueva categoría de automóviles pequeños. Así lo ha confirmado Stéphane Séjourné, comisario europeo de Estrategia Industrial. La conocida como clase E-Car, que se situará a caballo entre los L7e (cuadriciclos pesados) y M1 (turismos), vendría a ser una suerte de reinterpretación 'a la europea' de los kei cars japoneses.
Con el tiempo, si las baterías se siguen abaratando, el propio mercado será el que haga que los coches eléctricos tengan una mayor cuota de mercado sin necesidad de restricciones.
No te preocupes, en 10 años acabarán siendo eléctricos, solo espero que sean europeos. Bueno, también japones como dice #2, que serán más fiables.
Pues ahi tienes la necesidad.
O que problema ves con DAR LA OPCIÓN a la gente de tener un coche pequeño?
Si la idea es consumir menos, pasar de tonelada y media a 600 kilos como mucho ya es un paso...
Y en China se han hecho, y se siguen haciendo millones de 1500cc.
Cuando haya una infraestructura electrica mejor, hablamos de prohibir la combustión.
De momento, date cuenta que ya se propuso una vez, y se han echado para atras hace nada...
Por algo ser.
Por cierto, ¿de qué cosa hablas que se hecharon para atrás?
¿O todavía piensa que lo hacen por nuestra salud?