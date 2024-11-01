edición general
No retrocedas, Europa - por Francis Fukuyama [ING]

No retrocedas, Europa - por Francis Fukuyama

Durante el fin de semana, Donald Trump anunció que impondría un arancel del 10 % a partir del 1 de febrero a los ocho países europeos que habían acordado enviar fuerzas a Groenlandia. También anunció que los aranceles aumentarían al 25 % para el 1 de junio si no acordaban apoyar la venta de la isla a Estados Unidos. Durante los últimos meses, se ha debatido si Trump habla en serio sobre reclamar Groenlandia o si simplemente está provocando a los europeos. De hecho, habla muy en serio.

gelatti
Como estadounidense, tengo algo que decir a mis numerosos amigos europeos: no cedan en esta confrontación. Hasta ahora, tanto la UE como las principales potencias europeas han buscado apaciguar a Trump ofreciéndole concesiones, halagos, regalos personales y otras formas de tributo. Esta estrategia no ha funcionado y debería abandonarse de inmediato.

Donald Trump es, en esencia, un matón que quiere dominar a todos los que lo rodean. Intentar apaciguarlo con concesiones es una tarea inútil:
MiguelDeUnamano
Que a un matón egocéntrico y con la mentalidad infantil de Tump hay que pararle los pies a la primera es algo que cualquiera debería tener claro, el problema es que exige valentía y es algo de lo que parece que los líderes de Europa no andan sobrados.

Los europeos deben recordar que Donald Trump no es Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses están consternados e indignados por sus políticas, y probablemente votarán en su contra y en contra del Partido Republicano en las próximas

…   » ver todo el comentario
