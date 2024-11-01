No retrocedas, Europa - por Francis Fukuyama [ING]

Durante el fin de semana, Donald Trump anunció que impondría un arancel del 10 % a partir del 1 de febrero a los ocho países europeos que habían acordado enviar fuerzas a Groenlandia. También anunció que los aranceles aumentarían al 25 % para el 1 de junio si no acordaban apoyar la venta de la isla a Estados Unidos. Durante los últimos meses, se ha debatido si Trump habla en serio sobre reclamar Groenlandia o si simplemente está provocando a los europeos. De hecho, habla muy en serio.