No quiero que mi cuerpo sea consumido”: Chloe María Valdivieso, poesía en clave abolicionista  

La poetisa Chloe María Valdivieso irrumpe en el panorama literario con una obra donde el cuerpo, la violencia y el deseo se cruzan en un territorio incómodo y radical. Tras La puta del diablo (2020) y Muerte al patriarcado (2024), su escritura se mueve entre lo visceral y lo espiritual, combinando feminismo, abolicionismo y una estética punk que rehúye cualquier complacencia. Conversamos con ella sobre trauma, supervivencia y el poder político de la poesía.