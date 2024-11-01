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"No queríamos ser predicadores": el nuevo e inesperado programa de David Attenborough, que podría enfurecer a los amantes de los gatos [ENG]

"No queríamos ser predicadores": el nuevo e inesperado programa de David Attenborough, que podría enfurecer a los amantes de los gatos [ENG]

(Visible en modo lectura).El programa tiene como objetivo aliviar la ansiedad ecológica, presentando cambios que los espectadores pueden hacer para ayudar a la vida silvestre, incluidos algunos que la gente podría encontrar polémicos. Secret Garden estima que los 9,5 m gatos de compañía en Gran Bretaña pueden matar aproximadamente 55 mm de aves cada año.

| etiquetas: predicadores , programa , david attenborough , gatos
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6 comentarios
5 1 1 K 50 cultura
#1 Pitchford
El tema de los gatos que salen fuera y se comen a millones de pajarillos es ultraconocido.. El problema es que tengo una amiga amante de los gatos que lo niega.. No sé si es una muestra representativa..
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Glidingdemon #2 Glidingdemon
Yo tengo una gata y si ella pudiera cazar palomas, o bichos variados lo haría, está en sus genes, negar eso es de ser gilipollas, no tiene nada que ver con amar a los gatos o cualquier otro animal, y vivo en un piso, con una terraza de 30 metros cuadrados con una pérgola que el principal problema que tengo son las cagadas de los miles de palomas que tenemos en mi ciudad.
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#4 Aaaa3
#2 yo vivo en semicampo, en una zona con muchos gatos (6 gatos acosando a una gata en celo en el patio de al lado hace tres días, para que te hagas una idea xD). Las tortolas y las urracas se pasean tranquilamente al lado de los gatos, son bichos grandes, no seria una caza sencilla. Los pajarillos chicos no tienen ni opción de cazarlos salvo que esten heridos, es más, he visto gorrioncillos o similares robandome mis semillas de cesped y gatos en los muros durmiendo tranquilamente como si nada.
Ratoncillos, musarañas y lagartijas ahi si te compro que hacen daño, pero en los pajaros...
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Raziel_2 #5 Raziel_2 *
#4 Yo tengo dos gatas rescatadas que viven en un piso, estas dos no cazan porque no pueden.

Mis padres tienen un gato que pasa la mitad del tiempo fuera de casa por la huerta, tambien se comportan como describes, porque no está cazando el 100% del tiempo. También se pasea por el territorio, se pelea con otros gatos y se tira a la bartola a dormir y acicalarse, cosas de gatos.

Eso si, cuando se pone en modo caza, no hay gorrión, paloma, urraca, ratón, lagarto o culebra que se le resistan, caza sin compasión aunque pase la mayor parte del dia inactivo en ese sentido.
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Find #6 Find
He visto una gata en acción cazando y da para documental. Para consuelo de todos, no sale del jardín donde merodea y a las gallinas ni caso
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babuino #3 babuino
9,5 m de gatos, o sea, menos de un decámetro de gatos (qué unidad más rara, ya puestos 9,5; cristianorraldos) puede cazar un poco más de 55 milímetros de aves.
Yo lo lo veo tan grave. Estaría preocupado por la competencia de los michis británicos, bastante inútiles.
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menéame