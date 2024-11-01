"No queríamos ser predicadores": el nuevo e inesperado programa de David Attenborough, que podría enfurecer a los amantes de los gatos [ENG]

(Visible en modo lectura).El programa tiene como objetivo aliviar la ansiedad ecológica, presentando cambios que los espectadores pueden hacer para ayudar a la vida silvestre, incluidos algunos que la gente podría encontrar polémicos. Secret Garden estima que los 9,5 m gatos de compañía en Gran Bretaña pueden matar aproximadamente 55 mm de aves cada año.
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Ratoncillos, musarañas y lagartijas ahi si te compro que hacen daño, pero en los pajaros...
Mis padres tienen un gato que pasa la mitad del tiempo fuera de casa por la huerta, tambien se comportan como describes, porque no está cazando el 100% del tiempo. También se pasea por el territorio, se pelea con otros gatos y se tira a la bartola a dormir y acicalarse, cosas de gatos.
Eso si, cuando se pone en modo caza, no hay gorrión, paloma, urraca, ratón, lagarto o culebra que se le resistan, caza sin compasión aunque pase la mayor parte del dia inactivo en ese sentido.
Yo lo lo veo tan grave. Estaría preocupado por la competencia de los michis británicos, bastante inútiles.