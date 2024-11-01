edición general
15 meneos
42 clics
"No me quedaré callado": un hombre atrapado en una redada del ICE explica por qué ha interpuesto una importante demanda por "flagrante discriminación racial" [EN]

"No me quedaré callado": un hombre atrapado en una redada del ICE explica por qué ha interpuesto una importante demanda por "flagrante discriminación racial" [EN]

Agentes del ICE lo abordaron retorciéndole el brazo mientras intentaba decirles que era estadounidense. Ahora, la Corte Suprema aprobó detener a personas si parecen latinas o hablan español. Gavidia, con frecuencia se queda despierto hasta altas horas de la noche, preguntándose: ¿vendrán por mí?. Como propietario de una pequeña empresa esperaba que Trump mejorara la economía, en cambio está destruyendo comunidades, persiguiendo a trabajadores e incluso a ciudadanos estadounidenses como él, en lugar de de perseguir a delincuentes.

| etiquetas: estados unidos , ice , redadas , demanda , discriminación racial
12 3 0 K 206 actualidad
11 comentarios
12 3 0 K 206 actualidad
Comentarios destacados:    
themarquesito #4 themarquesito
Apoyó a los leopardos comecaras, y ahora teme que se coman la suya.
7 K 100
johel #6 johel *
#4 Lo "gracioso" es que los leopardos comecaras podrian repetir en el poder captando el voto del miedo... del miedo a los comecaras. Y eso es aplicable a cualquier pais del mundo, no solo a usa, a españa, sin salir de casa.  media
0 K 11
LoboAsustado #8 LoboAsustado
#4 Van a tener que abrir centros para los pobres leopardos y haran programas de "Mi vida con 300 kilos" con leopardos comecaras , a este paso.
2 K 39
#3 Suleiman
"Como propietario de una pequeña empresa, esperaba que Trump mejorara la economía" . Ahora que apechugue las consecuencias...
2 K 34
Gry #9 Gry
#5 Es publicidad de The Guardian para qué te suscribas, en lugar de poner un muro de pago dan la lata.
1 K 28
#7 z1018
Votó a un racista sin pertenecer a la raza dominante.
Creo que Trump no ha engañado a nadie, así que no puede considerarse engañado.
1 K 24
Jaime131 #1 Jaime131
#0 Me sale una noticia distinta: As denialist politicians join with fossil fuel companies to dismantle climate progress, journalism is a critical line of defence for our planet. The Guardian’s independence is unrivalled: the world’s first major news outlet to ban fossil fuel ads, and with no profit-driven billionaire or corporate owner, we fearlessly expose those destroying our planet.
0 K 11
#2 Suleiman
#1 A mi no..

‘I will not stay quiet’: LA man swept up in Trump Ice dragnet on why he’s suing

Brian Gavidia, plaintiff in lawsuit alleging ‘blatant racial profiling’, says encounter with agent has left lasting scars
0 K 13
Jaime131 #5 Jaime131
#2 A mí me sale eso, pero enseguida se cambia a lo otro. Muy raro.
0 K 11
Tito_Keith #10 Tito_Keith
"Como propietario de una pequeña empresa, esperaba que Trump mejorara la economía"
y ese es el problema. Que la peña monta un bar, o una mercería, o es fontanero y contrata a dos tipos más para hacer reformas y ya se piensan que son Florentino Pérez. Y se hacen libertarios porque los impuestos y los comunistas y Pablo Iglesias tiene un chalet.
Para que quede claro por si hay algún despistado: todos estos políticos de derechas se dedican a mejorar la vida de las empresas tochas, la gente pastosa de verdad. Es Montoro vendiendo leyes para las energéticas. No es para los muertos de hambre que tienen un quiosco.
Y luego se llevan unos chascos terribles, claro
0 K 8
MisturaFina #11 MisturaFina
El american dream es solo eso. Un sueño. Un caso de branding, un producto. Una mentira. Una estafa.
0 K 8

menéame