"No me quedaré callado": un hombre atrapado en una redada del ICE explica por qué ha interpuesto una importante demanda por "flagrante discriminación racial" [EN]

Agentes del ICE lo abordaron retorciéndole el brazo mientras intentaba decirles que era estadounidense. Ahora, la Corte Suprema aprobó detener a personas si parecen latinas o hablan español. Gavidia, con frecuencia se queda despierto hasta altas horas de la noche, preguntándose: ¿vendrán por mí?. Como propietario de una pequeña empresa esperaba que Trump mejorara la economía, en cambio está destruyendo comunidades, persiguiendo a trabajadores e incluso a ciudadanos estadounidenses como él, en lugar de de perseguir a delincuentes.
Creo que Trump no ha engañado a nadie, así que no puede considerarse engañado.
‘I will not stay quiet’: LA man swept up in Trump Ice dragnet on why he’s suing
Brian Gavidia, plaintiff in lawsuit alleging ‘blatant racial profiling’, says encounter with agent has left lasting scars
y ese es el problema. Que la peña monta un bar, o una mercería, o es fontanero y contrata a dos tipos más para hacer reformas y ya se piensan que son Florentino Pérez. Y se hacen libertarios porque los impuestos y los comunistas y Pablo Iglesias tiene un chalet.
Para que quede claro por si hay algún despistado: todos estos políticos de derechas se dedican a mejorar la vida de las empresas tochas, la gente pastosa de verdad. Es Montoro vendiendo leyes para las energéticas. No es para los muertos de hambre que tienen un quiosco.
Y luego se llevan unos chascos terribles, claro