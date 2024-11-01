"No me quedaré callado": un hombre atrapado en una redada del ICE explica por qué ha interpuesto una importante demanda por "flagrante discriminación racial" [EN]

Agentes del ICE lo abordaron retorciéndole el brazo mientras intentaba decirles que era estadounidense. Ahora, la Corte Suprema aprobó detener a personas si parecen latinas o hablan español. Gavidia, con frecuencia se queda despierto hasta altas horas de la noche, preguntándose: ¿vendrán por mí?. Como propietario de una pequeña empresa esperaba que Trump mejorara la economía, en cambio está destruyendo comunidades, persiguiendo a trabajadores e incluso a ciudadanos estadounidenses como él, en lugar de de perseguir a delincuentes.