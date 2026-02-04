edición general
No puedo ir a trabajar por la borrasca: ¿Qué derechos tengo? ¿Me pueden despedir?

Hay un permiso por imposibilidad de acudir al lugar de trabajo si hay riesgo grave por fenómenos meteorológicos adversos

borrasca , trabajo , despido , derechos
Anfiarao #1 Anfiarao
Afíliate a un sindicato no subvencionado y no tendrás estás y otras dudas
Tarod #2 Tarod
Si alguien pregunta eso le puedan echar por ignorancia supina
ElPerroDeLosCinco #3 ElPerroDeLosCinco
Si tu empresa intenta echarte por eso, no lo aceptes. Pero VETE.
