Si no ponemos mucho dinero, no habrá petróleo ni gas natural
Análisis de Antonio Turiel del último informe de la agencia internacional de la energía: "The Implications of Oil and Gas Field Decline Rates",
etiquetas
:
peak oil
peak gas
crisis energética
actualidad
#1
duende
Parece que la realidad va a alcanzar a los tecno-optimistas, no creo que les vaya a gustar.
#3
WcPC
#1
Nos va a alcanzar a todos, no solo a los tecno-optimistas.
#5
duende
#3
No, al resto nos alcanzó hace tiempo.
#8
Dav3n
#3
Exacto, los que lo vimos claro en su día vamos a pringar igual gracias a todos los creyentes de la mano invisible del mercado, esa que sustituye agua por vino.
#9
MaKaNaS
#1
Relacionada:
www.meneame.net/m/CrisEnergéti/disminucion-produccion-yacimientos-pet
#6
HartzBaltz
Hace unos 15 años dijo que en la fecha en la que estamos tendríamos una gran crisis energética. Acertó de lleno.
#11
MaKaNaS
#6
"No podía saberse"
#2
javierchiclana
*
Las profecías de Turiel, el faro de los colapsistas, fallan más que las de la bruja Lola.
#4
Dav3n
#2
Hola señor jeiter, no te vi por este envío
www.meneame.net/m/CrisEnergéti/disminucion-produccion-yacimientos-pet
Declines in output from existing oil and gas fields have gathered speed, with implications for markets and energy security
Without continued investment in these fields, the world would lose the equivalent of Brazil and Norway’s combined production from the global oil balance each year
Turiel siempre cequivokaaaahhh, cuñaaaaaaoooo
#7
powernergia
#2
Unos hablan conociendo los datos y otros hablan de oídas.
#10
sarri
#2
Y que lo digas, encima cuenta con el apoyo de la AIE, una organización de claro corte colapsista...
