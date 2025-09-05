“No podemos manifestarnos por Gaza ni colgar una bandera”: la falsa normalidad de los palestinos de Jerusalén

Los habitantes del este de la ciudad describen una aceleración en la “israelización”, y un retroceso en su libertad de expresión y de movimiento desde el inicio de la guerra. "Parece que vivimos normalmente, que nos da igual lo que pase en Gaza. Pero no es así“. “Lo que tenemos hoy no es vida. Una parte de nosotros está en Gaza, pero les hemos fallado, porque no podemos manifestarnos ni colgar una bandera palestina en el balcón". “Si saliéramos a protestar, perderíamos los pocos derechos que tenemos y la gente se lo piensa dos veces".