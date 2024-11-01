edición general
No pienso comprar la baliza v16: estos son mis motivos  

La baliza V16 conectada a la DGT 3.0 será obligatoria para todos los ciudadanos españoles a partir del 1 de enero de 2026. Detrás de este cambio en las obligaciones de los conductores, que tan sólo afectan a los ciudadanos con coches españoles (y no a los europeos o al resto del mundo) es un cúmulo de despropósitos, chapuzas y falta de información a la ciudadanía que coloca al producto en una situación realmente sospechosa. Y por encima de todo, además de ser un dislate, de no tener la utilidad que nos están vendiendo, de falsear las cifras...

#2 Quillotro *
No se llama baliza v16, pero Alemania, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y otros países imponen sistemas similares. Francia los está probando en algunas regiones y de momento es opcional a la espera de que sea obligatoria... Pero hacer un vídeo criticando al Gobierno consigue muchos clicks... Por lo demás, también fuimos de los primeros en legalizar el matrimonio gay y otras cuestiones. Ah, y por cierto... no, la app del móvil cuando el covid no era para rastrearte a ti en concreto cuando ibas al puticlub, Manolo....
#7 exeware *
#2 vivo en Alemania no se nada de esto y tengo coche. Es mas... solo uno de cada 20 coches q veo parados en la carretera y se ven muchos ponen triangulos y ya ponerse el chaleco olvidate
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Multa, puntos del carnet y coche inmovilizado, te sale caro la chuleria.
Aergon #8 Aergon
#6 Se te olvido que tambien vas a tener que darles a tu primogénito o poner tu alma como aval si aún no tienes descendencia.
DORO.C #1 DORO.C
La estafa esta se la va a comprar su puta madre, ya les pegarán un toque desde Europa.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Y a ti como te pare la GC, te va a doler también.
DORO.C #5 DORO.C
#4 Prefiero pagar la multa que pasar por el aro...
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
la etiqueta de "obligatorio" es lo que hace de todo esto un estafa de estado.
