No pienso comprar la baliza v16: estos son mis motivos  

La baliza V16 conectada a la DGT 3.0 será obligatoria para todos los ciudadanos españoles a partir del 1 de enero de 2026. Detrás de este cambio en las obligaciones de los conductores, que tan sólo afectan a los ciudadanos con coches españoles (y no a los europeos o al resto del mundo) es un cúmulo de despropósitos, chapuzas y falta de información a la ciudadanía que coloca al producto en una situación realmente sospechosa. Y por encima de todo, además de ser un dislate, de no tener la utilidad que nos están vendiendo, de falsear las cifras...