No, no eran cuatro lunas: lo que realmente pasó en el cielo de Rusia  

El cielo de Moscú y San Petersburgo sorprendió con hasta cuatro lunas aparentes. No fue un presagio, sino un fenómeno óptico ligado al frío y a la atmósfera. Durante unas horas, el cielo jugó con la percepción. En Moscú y San Petersburgo, muchas personas miraron hacia arriba y vieron algo que no encajaba con nada conocido: la Luna parecía haberse multiplicado. No una, ni dos. Hasta cuatro. Las imágenes se propagaron rápido. Vídeos grabados con móviles, fotografías borrosas y un mismo comentario repetido miles de veces: “¿qué está pasando?"

3 comentarios
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Y cual de las 4 nos mienten diciendo que la piso el hombre?

Lo siguiente va a ser decir que la Tierra es redonda....

:troll:
ronko #2 ronko
Si se han roto las otras 3, llamamos a Joseba de carglass que te las cambia.
#3 asgard_gainsborough
Hemos entrado en el mundo alternativo de 1Q84 de Murakami...
