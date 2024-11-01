No, los millonarios no están huyendo del ‘infierno fiscal’ español, no paran de crecer desde 2018

“Los ricos huyen de España: se van a Portugal y Andorra”, “España es un infierno fiscal para los ricos” o “El impuesto a grandes fortunas amenaza con provocar una fuga de capitales a Portugal y Andorra”. Estos son tan solo algunos de los titulares que se pueden leer cada vez que alguno de los dos gobiernos de coalición han puesto encima de la mesa el debate sobre gravar más a los que más tienen o de imponer medidas fiscales para que no haya comunidades autónomas que pongan la alfombra roja a los millonarios a base de bajada de impuestos.