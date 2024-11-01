No, los millonarios no están huyendo del ‘infierno fiscal’ español, no paran de crecer desde 2018

“Los ricos huyen de España: se van a Portugal y Andorra”, “España es un infierno fiscal para los ricos” o “El impuesto a grandes fortunas amenaza con provocar una fuga de capitales a Portugal y Andorra”. Estos son tan solo algunos de los titulares que se pueden leer cada vez que alguno de los dos gobiernos de coalición han puesto encima de la mesa el debate sobre gravar más a los que más tienen o de imponer medidas fiscales para que no haya comunidades autónomas que pongan la alfombra roja a los millonarios a base de bajada de impuestos.
| etiquetas: millonarios , no huyen , infierno fiscal , crecen , desde 2018
Aunque sea a costa de mas pobreza
www.meneame.net/story/otra-brecha-no-cesa-beneficios-empresas-crecen-d
Creo que ya somos lo bastante mayores para dejar de creernos el cuento capitalista de la permeabilidad de la riqueza
El que haya más millonarios es la muestra de que las políticas de Sánchez y Europa, lejos de ser socialistas, mantienen el flujo extractivo hacia arriba, los sueldos no crecen, los millonarios, los precios y los impuestos para los trabajadores sí.
Wallstreet wolverine con su capacidad de explicar para mermados lo tiene claro.
Y por eso el huyo
Sentimientos encontrados, mi lado pragmático me recuerda que esta gente sube el PIB al que los gobiernos capitalistas son adictos
Por otro lado pienso que son gentuza, y los quiero a todos lejos
Pero ya sabes como va la trampa, mas ricos mas sube el PIB
Aunque no se dejen un céntimo, si no van a ganar 100