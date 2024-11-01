edición general
No, los millonarios no están huyendo del ‘infierno fiscal’ español, no paran de crecer desde 2018

“Los ricos huyen de España: se van a Portugal y Andorra”, “España es un infierno fiscal para los ricos” o “El impuesto a grandes fortunas amenaza con provocar una fuga de capitales a Portugal y Andorra”. Estos son tan solo algunos de los titulares que se pueden leer cada vez que alguno de los dos gobiernos de coalición han puesto encima de la mesa el debate sobre gravar más a los que más tienen o de imponer medidas fiscales para que no haya comunidades autónomas que pongan la alfombra roja a los millonarios a base de bajada de impuestos.

Valdreu #1 Valdreu
Perro Sanxe es un genio del mal, crea más millonarios para luego robarles a base de impuestos.
Autarca #4 Autarca *
#1 Pero de verdad queremos mas millonarios??

Aunque sea a costa de mas pobreza

www.meneame.net/story/otra-brecha-no-cesa-beneficios-empresas-crecen-d

Creo que ya somos lo bastante mayores para dejar de creernos el cuento capitalista de la permeabilidad de la riqueza  media
Valdreu #6 Valdreu
#4 Yo por lo menos no los quiero.

El que haya más millonarios es la muestra de que las políticas de Sánchez y Europa, lejos de ser socialistas, mantienen el flujo extractivo hacia arriba, los sueldos no crecen, los millonarios, los precios y los impuestos para los trabajadores sí.
rogerius #9 rogerius *
#4 Que paguen las pensiones. Hay que redistribuir el exceso de riqueza.
#7 diablos_maiq
#5 más ricos menos pib para todos
Kasterot #8 Kasterot
Hay que consultar a ese gran estadista y aún más patriota (aúnque tribute y poco en Andorra).
Wallstreet wolverine con su capacidad de explicar para mermados lo tiene claro.
Y por eso el huyo
Autarca #2 Autarca *
Desgraciadamente los de Andorra también aumentan

Sentimientos encontrados, mi lado pragmático me recuerda que esta gente sube el PIB al que los gobiernos capitalistas son adictos

Por otro lado pienso que son gentuza, y los quiero a todos lejos
#3 diablos_maiq *
#2 ¿para qué quieres a los ricos si no pagan?
Autarca #5 Autarca
#3 Cierto

Pero ya sabes como va la trampa, mas ricos mas sube el PIB

Aunque no se dejen un céntimo, si no van a ganar 100
