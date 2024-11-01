"No me hizo ni caso": los supuestos abusos en la diócesis de Getafe que Zornoza no atendió

El hoy obispo de Cádiz, al que el Vaticano investiga por pederastia, encubrió otros casos en su etapa madrileña, incluso cuando las víctimas recurrieron a él buscando ayuda. Roma prepara su relevo, a los cuatro meses de ser denunciado. El arzobispo de Madrid, José Cobo, admitió ayer tarde que la acusación sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor es una "drama", si bien mostró "mucha confianza" en la investigación de la Santa Sede y en que se resuelva "con rapidez".
