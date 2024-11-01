edición general
"No me hizo ni caso": los supuestos abusos en la diócesis de Getafe que Zornoza no atendió

El hoy obispo de Cádiz, al que el Vaticano investiga por pederastia, encubrió otros casos en su etapa madrileña, incluso cuando las víctimas recurrieron a él buscando ayuda. Roma prepara su relevo, a los cuatro meses de ser denunciado. El arzobispo de Madrid, José Cobo, admitió ayer tarde que la acusación sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor es una "drama", si bien mostró "mucha confianza" en la investigación de la Santa Sede y en que se resuelva "con rapidez".

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
La denuncia está en Roma, es verdad, pero las indagaciones periodísticas desvelan que cerca de su terreno de actuación también hay sospechas por acciones pasadas, de las que se esperan explicaciones. Así, el diario El País, el que desveló el caso contra Zornoza, publica hoy "tres historias ocultas de abusos y encubrimiento", tres presuntos casos más que tuvieron lugar en la diócesis de Getafe cuando Zornoza ocupaba cargos de importancia en ella, que no fueron investigados. El propio obispo de Cádiz fue contactado en busca de ayuda y consuelo y se encontraron con un muro. Poca empatía cristiana. Se sabe que en al menos dos de los casos, Zornoza sabía.
Furiano.46 #1 Furiano.46
Pero como que Roma prepara si relevo? Todos fuera de aquí hijos de las gran pu..
