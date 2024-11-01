·
No he terminado contigo (EN)
Cadáveres palestinos han sido utilizados en la formación médica israelí a través de programas universitarios estadounidenses.
|
etiquetas
:
sionismo
,
eeuu
,
gaza
,
genocidio
,
israel
,
cadáveres
7
2
0
K
94
actualidad
1 comentarios





7
2
0
K
94
actualidad
#1
Mangione
*
Nazis. Mengele estaría orgulloso de ellos.
es.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
Escoria de la tierra que se nos acumula por barrer.
