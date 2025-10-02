No hay paz si hay hambre

Un acuerdo de paz decidido por quien armó la guerra Un tratado a la medida de quien coloniza y mata Un arreglo entre las partes que no cuenta con la parte afectada Un pacto para premiar a quien mata y castigar a quien muere Un programa para terminar con la humanidad por parte de los inhumanos Un plan para acabar con Palestina gota a gota Han matado la vida Han matado la tierra Han matado la cultura Han matado la justicia Han matado la esperanza Ahora quieren que el mundo aplauda un acuerdo que no devuelve la vida, ni la tierra, ni...
| etiquetas: gaza , palestina , hambre , pazlestina