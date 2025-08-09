«No hay otra opción»: Ucrania y la movilización

“Según una encuesta, sólo una cuarta parte de los ucranianos quiere luchar contra Rusia hasta el final, lo que revela la caída en picado de la confianza de la población en la posibilidad de alcanzar la victoria. Tras más de tres años de guerra, casi el 70% de los ucranianos está a favor de poner fin al conflicto lo antes posible mediante negociaciones, lo que supone un cambio casi total en la voluntad de luchar desde 2022”, escribía ayer el diario británico The Telegraph, cuya línea editorial no difiere en exceso de la de uno de sus antiguos...