«No hay otra opción»: Ucrania y la movilización

“Según una encuesta, sólo una cuarta parte de los ucranianos quiere luchar contra Rusia hasta el final, lo que revela la caída en picado de la confianza de la población en la posibilidad de alcanzar la victoria. Tras más de tres años de guerra, casi el 70% de los ucranianos está a favor de poner fin al conflicto lo antes posible mediante negociaciones, lo que supone un cambio casi total en la voluntad de luchar desde 2022”, escribía ayer el diario británico The Telegraph, cuya línea editorial no difiere en exceso de la de uno de sus antiguos...

| etiquetas: ucrania , reclutamiento , forzado , movilización , proxy , otan , rusia
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Ataque de sinceridad.

escribía ayer el diario británico The Telegraph, cuya línea editorial no difiere en exceso de la de uno de sus antiguos columnistas y corresponsales, Boris Johnson, uno de los arquitectos de la idea de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano.
Beltenebros #1 Beltenebros
Vamos a hacer una porra, a ver cuántos trols NAFOs no leen ni la entradilla y dicen que este medio es putinejo, a pesar de las referencias a medios occidentales.
#9 chavi *
La realidad es tozuda. Antes de la invasión si Ucrania le concede autonomía al dombas y se compromete a respetar a la minoría Rusa, no hubiera habido guerra.
Y si lu hubiera hecho desde hace 16 años comprometiendose a no entrar en la OTAN, Crimea seguiría siendo Ucraniana

El resultado de esta guerra como no me he cansado de repetir, sera una indiscutible victoria Ucraniana y Rusia se tendrá que conformar con sumar a su territorio el Dombás y Crimea.
#3 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/ademas-guerra-union-europea-financia-corr Además de la guerra, la Unión Europea financia la corrupción en Ucrania
Ucrania y la corrupción son un duo inseparable. Sin él la guerra no podría continuar. Ambas, la guerra y la corrupción, se alimentan con el dinero de la Unión Europea y ya nadie habla de “escándalos” porque lo normal es el pillaje. La Unión Europea financia la guerra y también la corrupción. Una reducida oligarquía se aprovecha de la guerra, vive gracias a ella y no quiere que se acabe. El Berliner Zeitung asegura que “están involucrados dirigentes políticos del partido de Zelensky, militares y funcionarios de defensa”, a quienes la UE financia
#4 tierramar *
Relacionado: Los ucranianos quieren que la guerra se termine cuanto antes. El 72% por cien de los ucranianos quieren un fin rápido de la guerra mediante un acuerdo o un alto el fuego. Una clara mayoría desea la paz con Rusia, a pesar de las pérdidas territoriales. Una minoría del 21 por cien desea continuar la guerra. Solo el 36 por cien de los ucranianos apoya la adhesión a la Unión Europea. Un sondeo reciente muestra que la población no admite la política de su gobierno que, de la mano de los países europeos, quiere la continuidad de la guerra a ultranza, “cueste lo que cueste”. www.meneame.net/m/actualidad/ucranianos-quieren-guerra-termine-cuanto-
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
Indican en algun lugar el sexo y edad de esa cuarta parte ?
Beltenebros #7 Beltenebros
#5
Te olvidas de lo más importante: el cociente intelectual.
#10 Cntrl
Esta claro que la única salida para que se respete el derecho internacional es darle armas nucleares a Ucrania.
Bhuvaya #2 Bhuvaya
Muchos alemanes por mayo del 45 aún pensaban que podían ganar la guerra. La historia rima.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#2

En realidad eso es falso. Lo que sí sabían era lo que habían hecho en el Este y estaban aterroizados de que a ellos les hicieran lo mismo.
