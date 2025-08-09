“Según una encuesta, sólo una cuarta parte de los ucranianos quiere luchar contra Rusia hasta el final, lo que revela la caída en picado de la confianza de la población en la posibilidad de alcanzar la victoria. Tras más de tres años de guerra, casi el 70% de los ucranianos está a favor de poner fin al conflicto lo antes posible mediante negociaciones, lo que supone un cambio casi total en la voluntad de luchar desde 2022”, escribía ayer el diario británico The Telegraph, cuya línea editorial no difiere en exceso de la de uno de sus antiguos...
| etiquetas: ucrania , reclutamiento , forzado , movilización , proxy , otan , rusia
escribía ayer el diario británico The Telegraph, cuya línea editorial no difiere en exceso de la de uno de sus antiguos columnistas y corresponsales, Boris Johnson, uno de los arquitectos de la idea de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano.
Y si lu hubiera hecho desde hace 16 años comprometiendose a no entrar en la OTAN, Crimea seguiría siendo Ucraniana
El resultado de esta guerra como no me he cansado de repetir, sera una indiscutible victoria Ucraniana y Rusia se tendrá que conformar con sumar a su territorio el Dombás y Crimea.
Ucrania y la corrupción son un duo inseparable. Sin él la guerra no podría continuar. Ambas, la guerra y la corrupción, se alimentan con el dinero de la Unión Europea y ya nadie habla de “escándalos” porque lo normal es el pillaje. La Unión Europea financia la guerra y también la corrupción. Una reducida oligarquía se aprovecha de la guerra, vive gracias a ella y no quiere que se acabe. El Berliner Zeitung asegura que “están involucrados dirigentes políticos del partido de Zelensky, militares y funcionarios de defensa”, a quienes la UE financia
Te olvidas de lo más importante: el cociente intelectual.
En realidad eso es falso. Lo que sí sabían era lo que habían hecho en el Este y estaban aterroizados de que a ellos les hicieran lo mismo.