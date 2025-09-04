edición general
¿Por qué no se hace lo mismo con los deportistas israelíes que con los rusos? El doble rasero y el refugio de las federaciones europeas

Los incidentes en la Vuelta Ciclista a España, en la que participa un equipo israelí, se han visto en otros deportes en los que pueden competir a diferencia de los atletas rusos y bielorrusos

mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata *
Aquí Juanma Castaño haciendo lo que mejor sabe: Lamer el ojete correcto para seguir cobrando.

www.instagram.com/reel/DOLfeBRjSia/?igsh=MWI2endzcXB0bWRlbg==
4 K 69
cocolisto #3 cocolisto
#1 Menudo ser más asqueroso.
1 K 39
#5 Pixmac
Deberían investigar las cuentas de los directivos de esos organismos. No sería de extrañar que haya mucho dinero tras ese trato diferenciado.
0 K 20
#2 candonga1
Porque pertenecemos al "Mundo basado en reglas".

xD
0 K 20
cocolisto #4 cocolisto
#2 "...Basado en reglas..." {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604}  media
0 K 20

