No es el fiscal general, es Ayuso

La intención es clara: convencer al común de los mortales de que las instituciones controladas por el PP son las buenas, las democráticas y el Bien, en general, mientras que si la mayoría parlamentaria la representan los votos de una diversidad como la de España misma, la que existe ahora en el Congreso sustentando a un Gobierno de coalición, el Mal está entre nosotras. No es una cuestión de democracia sino de lo que Vox y el PP de Ayuso consideran Lo Correcto.

Chinchorro #8 Chinchorro
Si venga, ahora me vais a decir que es mentira que todos los jueces fascistas de Franco no se levantaron demócratas al día siguiente de su muerte y que sus herederos, que eran los que podían permitirse estudiar y opositar a judicatura, tampoco lo son...

Mira que sois los rojos eh? :troll:
K 81
manzitor #1 manzitor
Quieres se quejan de la politización de la justicia, hoy lloran y patalean porque el FGE preside un acto en el ejercicio de sus funciones. Expresamente, el PP, los vocales del CGPJ nombrados por esos y las asociaciones judiciales de derechas... muy imparciales todos.
K 51
#4 ombresaco
#1 "Dime de qué presumes y te diré de qué careces" no es un refrán nuevo
K 20
Thornton #6 Thornton
#1 Además, los jueces y fiscales conservadores están pidiendo algo ilegal, y lo saben

www.meneame.net/story/fiscalia-recuerda-fiscal-general-debe-ir-ley-ape
K 36
#2 eipoc *
Esta mujer debería estar encerrada, por asesina y por fascista.
K 51
#9 omega7767
#2 ya con que investigaran el despilfarro del Zendal llegaría para alejarla de la política.
Pero si, la carnicería de las residencias, los insultos y mentiras diarias ....
K 20
#11 Seat127
#10 A la gran mayoría de españoles de bien (aka, sin pulseritas) con que fuese realmente imparcial estaríamos de fiesta continua un año entero.
K 17
Barney_77 #3 Barney_77
Si las controla el gobierno de manera partidista es bien ¿No?
K 10
Libre_albedrío #5 Libre_albedrío
#3 Por desgracia el poder judicial, en mayoría apabullante es de derechas y no lo controla el gobierno, como si lo hace el PP
K 40
Barney_77 #10 Barney_77
#5 Pero tu querrias que lo controlara el PSOE
K 10
manzitor #7 manzitor
#3 Si hiciera lo que dices, ¿estaría el FGE a las puertas del juicio, igual que la mujer del presidente del gobierno?, piénsalo.
K 31

