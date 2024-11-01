“No es el derecho, sino las armas las que deciden quién sobrevive”

Afirma Volodimir Zelensky ante ONU En un sombrío diagnóstico sobre el estado del mundo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró este martes ante la comunidad internacional que en la actualidad “no es el derecho internacional, ni la cooperación, sino las armas las que deciden quién sobrevive”. La afirmación, hecha durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que urgió a actuar contra la agresión rusa, sirvió como un recordatorio del fracaso de los mecanismos multilaterales para garantizar la seguridad global. “El si