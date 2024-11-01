No dejes la tapa del inodoro abierta

No todos los inodoros ofrecen una buena descarga para eliminar los restos fecales. Además, el vaciado del inodoro es una fuente potencial de transmisión de microorganismos infecciosos, porque puede generar grandes cantidades de aerosoles que contienen microbios como Aeromonas, Bacillus, Campylobacter, Clostridium, Escherichia, Klebsiella, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella o Staphylococcus. En la actualidad más de 1/3 de la población mundial no tiene acceso a un baño limpio y seguro y se ven obligados a defecar al aire libre.