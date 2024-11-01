No me cuentes stories - La PoIA Records

La red te escucha, la red te espía, la red manipula tu mente vacía se adapta a ti, todo es control, enajenado mientras haces scroll Sube tu selfie con filtro antipobreza un algoritmo elige lo que entra en tu cabeza, en una era de culto a la vanidad ni a ti te importa quien eres en realidad
| etiquetas: punk , rock , música , temazos
Fichar en red social es tu adicción moderna,
posando para el móvil aunque tu vida es una mierda
crees que eres alguien, te crees brillante,
mientras actúas como un puto farsante.
La red te escucha, la red te espía,
la red manipula tu mente vacía
se adapta a ti, todo es control,
enajenado mientras haces scroll
Sube tu selfie con filtro antipobreza
un algoritmo elige lo que entra en tu cabeza,
en una era de culto a la vanidad
ni a ti te importa quien eres en realidad
