No constan denuncias previas contra el hombre que mató a su hijo en Tenerife y dejó herida muy grave a su mujer

No había denuncias previas de violencia machista ni tampoco constan antecedentes penales. El hombre de 35 años que ha sido abatido por la Guardia Civil la madrugada de este viernes en el sur de Tenerife tras matar a su hijo de 10 años. La alcaldesa asegura que tampoco en el Ayuntamiento de Arona constan denuncias por violencia de género o alteraciones del orden público contra este joven, de 35 años y de origen venezolano. Su mujer, que se debate entre la vida y la muerte, tiene 26 años y es de nacionalidad española y natural de Galicia.