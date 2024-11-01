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Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera acaban de alcanzar un nuevo récord "deprimente" (ENG)

Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera acaban de alcanzar un nuevo récord "deprimente" (ENG)

La cantidad de dióxido de carbono detectada en la atmósfera alcanzó un máximo histórico en abril. Los niveles de CO₂ promediaron alrededor de 431 partes por millón (ppm) durante ese mes, según datos recopilados en el Observatorio Mauna Loa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Hawái

| etiquetas: dióxido de carbono , atmósfera , no mires arriba , récord
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3 comentarios
8 2 0 K 103 ciencia
Huaso #1 Huaso
Fantástico :palm: :palm: :palm: :palm:
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alfon_sico #2 alfon_sico
es deprimente, y estoy seguro que si se hicieran las cosas de forma coordinada podría intentar revertirse
Incluso a sabiendas que los 430 de CO2 es un dato de mierda y que hay que sumar el CH4 y el NOx y el SF6 lo que nos lleva a un equivalente de > 530 ppm eq. Me parece entrever una ligera desaceleración en la curva promedio.

Crecer va a seguir creciendo pero si al menos creciera menos que el año pasado y fuera tendencia ...
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powernergia #3 powernergia
A pesar del dato, tiene toda la pinta de que en 2026 habrá una reducción de emisiones por primera vez desde hace tiempo (pandemia 2020).

Algo bueno tenía que tener el tarado naranja y su guerra.
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menéame