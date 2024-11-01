Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera acaban de alcanzar un nuevo récord "deprimente" (ENG)

La cantidad de dióxido de carbono detectada en la atmósfera alcanzó un máximo histórico en abril. Los niveles de CO₂ promediaron alrededor de 431 partes por millón (ppm) durante ese mes, según datos recopilados en el Observatorio Mauna Loa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Hawái