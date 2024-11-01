El nivel del mar ya ha subido mucho más del que estimaban los modelos: "Podemos ver impactos devastadores"  

El aumento del nivel del mar calculado hasta ahora por los científicos está subestimado y es, de media, treinta centímetros más del que estaba previsto, porque el grosor de las investigaciones hechas hasta ahora no ha tenido en cuenta factores locales determinantes como las mareas, las corrientes o los vientos. Así lo pone de manifiesto un estudio recogido este miércoles en la revista Nature, en el cual los autores, *Katharina *Seeger y Philip *Minderhoud —Universidad de *Wageningen (Países Bajos). [EN VALENCIANO]