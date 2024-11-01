edición general
7 meneos
26 clics
El nivel del mar ya ha subido mucho más del que estimaban los modelos: "Podemos ver impactos devastadores"

El nivel del mar ya ha subido mucho más del que estimaban los modelos: "Podemos ver impactos devastadores"  

El aumento del nivel del mar calculado hasta ahora por los científicos está subestimado y es, de media, treinta centímetros más del que estaba previsto, porque el grosor de las investigaciones hechas hasta ahora no ha tenido en cuenta factores locales determinantes como las mareas, las corrientes o los vientos. Así lo pone de manifiesto un estudio recogido este miércoles en la revista Nature, en el cual los autores, *Katharina *Seeger y Philip *Minderhoud —Universidad de *Wageningen (Países Bajos). [EN VALENCIANO]

| etiquetas: cambio climatico , mar , nivel
6 1 1 K 64 cultura
2 comentarios
6 1 1 K 64 cultura
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto es lo que no quieren que sepas sobre las ciudades los inversores y especuladores de las ciudades como Valencia y el nivel del mar  media
0 K 20
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
En los últimos 30 años ha aumentado el nivel del mar unos 10cm.
0 K 12

menéame