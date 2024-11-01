Nintendo alertada después de que el DHS usara Pokémon para promover redadas de ICE [ING]

El Departamento de Seguridad Nacional ha generado una reacción negativa contra Pokémon tras usar el juego infantil para promover las redadas de deportación del ICE. El equipo de redes sociales del DHS publicó el lunes en X un video sobre dramáticas redadas de inmigración —incluyendo una fallida, pero publicada en línea por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem—, intercalado con imágenes de anime del popular juego japonés de dibujos animados y coleccionables, propiedad en parte de Nintendo.