A los niños no les gusta perder

Supongo que todos sabéis que las camisetas futboleras que más se venden son las de las estrellas de los mejores equipos. Supongo que todos estaos de acuerdo también en que si el Madrid y el Barça tienen más seguidores es porque los chavales, en su más tierna infancia, que es cuando se generan esas filias y esos apegos, eligen al equipo que más copas ganas, más partidos gana, y más trofeos acumula. Se quieren parecer a esos, no a los qude menos tarjetas acumulan y más juego limpio practican.

También hay críos seguidores de los equipos pequeños y humildes. También el Getafe vende camisetas, y el Betis, y hasta la Cultural Leonesa, pero el volumen de esas ventas es siempre mucho más marginal, en órdenes de magnitud, que el que consiguen vender los equipos grandes. Y eso a pesar del precio. Porque a todo el mundo, y en especial a los críos y a los jóvenes, les gusta estar con los ganadores y odian con toda su alma a los perdedores.

Y si entendemos esto, ¿por qué no entendemos que, se les diga lo que se les diga, los chavales no van a simpatizar con las historias contra el franquismo que se les trata de inculcar en los colegios? ¿Por qué nos sorprendemos de que tras años de leyes de memoria democrática y asimilables vaya la cosa cada vez peor en ese sentido?

Ya sé que esto no cae muy bien por aquí, pero es que hay que insistir: mantener esa memoria viva no beneficia a los que tenían razón, sino a los que ganaron. Creer otra cosa es no comprender una mierda de la naturaleza humana. A la larga, la insistencia en ese tema, no señala a los justos y los injustos, sino a los ganadores y los perdedores, porque la justicia o injusticia de un hecho requiere debate, análisis y conocimiento, mientras que el resultado final es inmediato. Es como comparar la inteligencia con la belleza a la hora de salir a ligar por ahí.

Da igual si tenías razón o no, o si tu causa era la más justa del cosmos: no transmites a tus hijos ni a tus nietos tu ideología, ni tu forma de ver el mundo, exaltando tus derrotas. No funciona así.

Recordad a Maradona y su gol de mano contra Inglaterra. Los argentinos no se avergüenzan en absoluto de aquella victoria. Sólo la recuerdan para reírse un poco más de los ingleses. No me canso de repetirlo.