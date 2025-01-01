edición general
"Los niños dicen que desearían morir para poder ir al cielo y comer": la hambruna se extiende en Gaza mientras Israel prepara el asalto a la mayor ciudad de la Franja

Ya medio millón de personas en Gaza se enfrenta a la hambruna. Por primera vez la hambruna en Ciudad de Gaza y sus alrededores fue confirmada oficialmente este viernes por un organismo de seguridad alimentaria respaldado por la ONU, tras casi dos años de guerra entre Israel y Hamás. El Sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas e inglés) informó que más de 500.000 palestinos en la Franja de Gaza -casi una cuarta parte de la población- se enfrentan a la inanición, la indigencia y la muerte.

Que Europa este consintiendo esta barbaridad es lo más aberrante que se podría esperar como sociedad, es un fracaso humano que jamás pensé que tendría que contemplar, me siento tan mal por no poder hacer nada
