"Los niños dicen que desearían morir para poder ir al cielo y comer": la hambruna se extiende en Gaza mientras Israel prepara el asalto a la mayor ciudad de la Franja

Ya medio millón de personas en Gaza se enfrenta a la hambruna. Por primera vez la hambruna en Ciudad de Gaza y sus alrededores fue confirmada oficialmente este viernes por un organismo de seguridad alimentaria respaldado por la ONU, tras casi dos años de guerra entre Israel y Hamás. El Sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas e inglés) informó que más de 500.000 palestinos en la Franja de Gaza -casi una cuarta parte de la población- se enfrentan a la inanición, la indigencia y la muerte.