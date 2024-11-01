edición general
Niños con cáncer estafados por falsas campañas que recaudan millones supuestamente para su tratamiento [eng]

En todo el mundo, padres desesperados de niños enfermos o moribundos están siendo explotados por campañas de estafa en línea, según ha descubierto el Servicio Mundial de la BBC. El público ha donado dinero a estas campañas, que afirman estar recaudando fondos para tratamientos que salvan vidas. Hemos identificado a 15 familias que dicen haber recibido poco o nada de los fondos recaudados y, a menudo, no tenían idea de que las campañas se habían publicado, a pesar de haber pasado por grabaciones desgarradoras.

