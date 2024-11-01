El niño sigue calvo, ¿qué podemos hacer?

Varón de 2 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que acudió a consulta por aparición de varias placas alopécicas en cuero cabelludo, algunas de gran tamaño, acompañadas de afectación de cola de cejas y pestañas. Las lesiones presentaban superficie lisa sin descamación, con signos del pellizcamiento y de tracción positivos y algunos pelos peládicos en los bordes. Durante tres años fue tratado con diferentes tratamientos tópicos, como antralina, pimecrolimus y minoxidil, con o sin asociación de corticoides tópicos.