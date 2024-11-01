edición general
Niño Becerra, economista, advierte sobre la catastrófica situación de los jóvenes: "es terrible"

La encrucijada para un joven español cualificado de entre 25 y 33 años es hoy dolorosamente clara: hacer las maletas en busca de un futuro profesional digno o resignarse a un mercado laboral que parece no tener un sitio para él. Esta disyuntiva, que marca a toda una generación, no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de un sistema económico que, sencillamente, ha dejado de necesitarlos. Se enfrentan a una elección forzada y amarga.

obmultimedia #1 obmultimedia
hasta cuando seguira llamandose niño? :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
#1 Hasta que ya no sea una Becerra. :-D :-D :-D :-D
mariKarmo #3 mariKarmo
Si no me lo dice no me doy ni cuenta, oyes.
lameiro #7 lameiro
Pues tendrán que luchar por sus derechos como hicieron sus padres o emigrar como hicieron sus abuelos.
kastanedowski #4 kastanedowski
El articulo anterior dice que antes los niños trabajaban a los 12...
Quimper #6 Quimper
Este no ha dicho nada positivo en su vida, es un cenizo.
Findeton #2 Findeton
El que lleva décadas diciendo que viene una crisis enorme y cuando finalmente llega dice: "ves! lo dijeee".
#5 encurtido
#2 Hasta tal punto te doy la razón, que tengo la sensación de haber leído exactamente lo mismo hace casi 20 años cuando solía leer sus artículos por aquellas fechas del inicio de la burbuja inmobiliaria (2007).
menéame