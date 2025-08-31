Catedrático en Economía, ante el problema de la vivienda en España: "la única solución es construir nuevas ciudades"

No se refiere a levantar un barrio o un polígono adicional junto a los ya existentes, sino a planificar y urbanizar desde cero núcleos urbanos completos, con capacidad para 25.000 o 30.000 habitantes. Este modelo es similar al que ya está explorando el Reino Unido, donde se han levantado ciudades enteras en zonas despobladas, con criterios de sostenibilidad y planificación integral. El país cuenta grandes zonas despobladas donde podrían levantarse estas nuevas urbes, siempre que vayan acompañadas de infraestructuras.
| etiquetas: vivienda , construir , ciudades
Como catedrático en economía quizá debería saber que la mayoría de esas ciudades artificiales que se han construido en todo el mundo por iniciativa política y no por necesidad real, simplemente han fracasado.
Eso sí, dragados se forraría
No hizo una ciudad nueva, pero se compró una que ya había y luego, trasladó allí la corte. La risa vino unos años después.
Y ya de paso malvender aquellos terrenos públicos que si que están destinados a uso residencial que son de interés de las constructoras de algún amiguete.
No vengas con la tontería de la "izquierda es muy mala". Que en mi comunidad está gobernado la derecha y cada cosa que hacen es aún más tontería y hunden aún más las arcas de todos para pagar la mierda de la nueva romareda a un equipo de tercera.
Pero los de mente simple no estan capacitados para entenderlo