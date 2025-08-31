edición general
Catedrático en Economía, ante el problema de la vivienda en España: "la única solución es construir nuevas ciudades"

No se refiere a levantar un barrio o un polígono adicional junto a los ya existentes, sino a planificar y urbanizar desde cero núcleos urbanos completos, con capacidad para 25.000 o 30.000 habitantes. Este modelo es similar al que ya está explorando el Reino Unido, donde se han levantado ciudades enteras en zonas despobladas, con criterios de sostenibilidad y planificación integral. El país cuenta grandes zonas despobladas donde podrían levantarse estas nuevas urbes, siempre que vayan acompañadas de infraestructuras.

ChatGPT
Nilo becerra siempre tiene que ir un puntito más allá, para que se hable de él

Como catedrático en economía quizá debería saber que la mayoría de esas ciudades artificiales que se han construido en todo el mundo por iniciativa política y no por necesidad real, simplemente han fracasado.

Eso sí, dragados se forraría
hipernes
Que les den servicios a la España vaciada y se dejen de cubrir de cemento el campo, coño
HeilHynkel
Mira, algo parecido ya se le ocurrió al Duque de Lerma en tiempos de Felipe III.

No hizo una ciudad nueva, pero se compró una que ya había y luego, trasladó allí la corte. La risa vino unos años después.
Jaime131
Hacía tiempo que no salía por aquí el "optimista" este.
chavi
Que las construya quien?
Golan_Trevize
Hay Niño Becerra... hay un "irrelevante" del tamaño del Mulhacén.
Dragstat
#5 ya he quitado su nombre del titular y las etiquetas. La foto del hombre no la puedo quitar desgraciadamente. Los envíos de Becerra se reducen a la irrelevancia al nivel de los de Leticia Sabater solo con leer su nombre, aunque actúe como porquero de Agamenón. Con todos sus defectos lo que dice no tiene nada de irrelevante con la que está cayendo.
Wintermutius
Ciudades hay de sobra, y que pueden crecer. No todo es Madrid y Barcelona.
javi618
#11 Me refería más a la gente de izquierdas como los que hay en esta web, que ven mal construir vivienda. A nivel político actualmente todos hacen más o menos lo mismo, forrarse con las recalificaciones y bloquear la construcción de vivienda social para que el precio de la vivienda siga subiendo.
javi618
Construir vivienda para satisfacer la demanda y de paso bajar el precio de la misma, sin duda una mala idea para la izquierda española. Es mejor lo que hacen ahora…
Barret_Garvey
#7 Es mucho mejor levantar casas baratas en espacios destinados a equipamientos que se llevan reclamando decadas por los barrios.
Y ya de paso malvender aquellos terrenos públicos que si que están destinados a uso residencial que son de interés de las constructoras de algún amiguete.

No vengas con la tontería de la "izquierda es muy mala". Que en mi comunidad está gobernado la derecha y cada cosa que hacen es aún más tontería y hunden aún más las arcas de todos para pagar la mierda de la nueva romareda a un equipo de tercera.
chavi
#7 Todo depende de quien, como y para qué construya.

Pero los de mente simple no estan capacitados para entenderlo
javi618
#12 Pues no es tan difícil de entender, a más vivienda disponible más barata sale y más gente se la puede permitir.
Don_Pixote
Becerra D’Or
tatamka
Nuevo Detroit es un buen ejemplo
