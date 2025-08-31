Catedrático en Economía, ante el problema de la vivienda en España: "la única solución es construir nuevas ciudades"

No se refiere a levantar un barrio o un polígono adicional junto a los ya existentes, sino a planificar y urbanizar desde cero núcleos urbanos completos, con capacidad para 25.000 o 30.000 habitantes. Este modelo es similar al que ya está explorando el Reino Unido, donde se han levantado ciudades enteras en zonas despobladas, con criterios de sostenibilidad y planificación integral. El país cuenta grandes zonas despobladas donde podrían levantarse estas nuevas urbes, siempre que vayan acompañadas de infraestructuras.