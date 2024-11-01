Un niño de 7 años y su abuela heridos graves al caerles un poste eléctrico en Canarias

Un niño de 7 años y su abuela han resultado heridos de diversa consideración al caerles encima un poste eléctrico en Firgas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles, en la calle Barranquera Honda del citado municipio, donde un camión se había enganchado a los cables de un poste eléctrico y telefónico, arrancándolo y cayendo el mismo sobre un menor y su abuela.